Суд задовольнив відвід судді у справі щодо вбивства 5-річного Кирила
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Суд у Переяславі на Київщині задовольнив відвід судді у справі щодо вбивства 5-річного Кирила Тлявова, передає кореспондент УНН.
"Задовольнити відвід", - сказав суддя.
Так, сьогодні під час підготовчого засідання у справі щодо вбивства 5-річного хлопчика Кирила Тлявова в Переяславі на Київщині захист підозрюваних у вбивстві хлопчика оголосив про відвід судді.
Як повідомлялося, усім чотирьом фігурантам справи про вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова на Київщині оголошено підозри.
Раніше УНН з посиланням на джерела повідомляв, що слідство обгрунтовано вважає, що працівник патрульної поліції Іван Приходько здійснив смертельний постріл, від якого загинув 5-річний хлопчик Кирило Тлявов.
Нагадаємо, 31 травня двоє поліцейських відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі на Київщині. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у 5-річного хлопчика Кирила Тлявова, який перебував у сусідньому дворі. Дитина згодом померла у лікарні. 5 червня Кирила поховали в його рідному місті. Поліцейські були затримані.