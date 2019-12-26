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Суд задовольнив відвід судді у справі щодо вбивства 5-річного Кирила

Суд задовольнив відвід судді у справі щодо вбивства 5-річного Кирила

Київ • УНН

 • 13616 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Суд у Переяславі на Київщині задовольнив відвід судді у справі щодо вбивства 5-річного Кирила Тлявова, передає кореспондент УНН.

"Задовольнити відвід", - сказав суддя.

Так, сьогодні під час підготовчого засідання у справі щодо вбивства 5-річного хлопчика Кирила Тлявова в Переяславі на Київщині захист підозрюваних у вбивстві хлопчика оголосив про відвід судді.

Як повідомлялося, усім чотирьом фігурантам справи про вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова на Київщині оголошено підозри.

Раніше УНН з посиланням на джерела повідомляв, що слідство обгрунтовано вважає, що працівник патрульної поліції Іван Приходько здійснив смертельний постріл, від якого загинув 5-річний хлопчик Кирило Тлявов.

Нагадаємо, 31 травня двоє поліцейських відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі на Київщині. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у 5-річного хлопчика Кирила Тлявова, який перебував у сусідньому дворі. Дитина згодом померла у лікарні. 5 червня Кирила поховали в його рідному місті. Поліцейські були затримані.

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