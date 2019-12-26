Суд розпочав підготовче засідання у справі щодо вбивства 5-річного Кирила
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Переяславі-Хмельницькому на Київщині розпочалося підготовче судове засідання у справі щодо вбивства 5-річного хлопчика Кирила Тлявова, передає кореспондент УНН.
Так, на засіданні присутні підозрювані у справі щодо вбивства 5-річного Кирила: поліцейські Іван Приходько та Володимир Петровець, цивільний Дмитро Кривошея і неповнолітній Станіслав Петровець.
Нагадаємо, усім чотирьом фігурантам розслідування вбивства 5-річного хлопчика Кирила Тлявова на Київщині оголошено підозри.
Раніше УНН з посиланням на джерела повідомляв, що слідство обгрунтовано вважає, що працівник патрульної поліції Іван Приходько здійснив смертельний постріл, від якого загинув 5-річний хлопчик Кирило Тлявов.
Нагадаємо, 31 травня двоє поліцейських відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому на Київщині. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у 5-річного хлопчика Кирила Тлявова, який перебував у сусідньому дворі. Дитина згодом померла у лікарні. 5 червня Кирила поховали в його рідному місті. Поліцейські були затримані.