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Суд розпочав підготовче засідання у справі щодо вбивства 5-річного Кирила

Суд розпочав підготовче засідання у справі щодо вбивства 5-річного Кирила

Київ • УНН

 • 11547 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Переяславі-Хмельницькому на Київщині розпочалося підготовче судове засідання у справі щодо вбивства 5-річного хлопчика Кирила Тлявова, передає кореспондент УНН.

Так, на засіданні присутні підозрювані у справі щодо вбивства 5-річного Кирила: поліцейські Іван Приходько та Володимир Петровець, цивільний Дмитро Кривошея і неповнолітній Станіслав Петровець.

Нагадаємо, усім чотирьом фігурантам розслідування вбивства 5-річного хлопчика Кирила Тлявова на Київщині оголошено підозри.

Раніше УНН з посиланням на джерела повідомляв, що слідство обгрунтовано вважає, що працівник патрульної поліції Іван Приходько здійснив смертельний постріл, від якого загинув 5-річний хлопчик Кирило Тлявов.

Нагадаємо, 31 травня двоє поліцейських відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому на Київщині. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у 5-річного хлопчика Кирила Тлявова, який перебував у сусідньому дворі. Дитина згодом померла у лікарні. 5 червня Кирила поховали в його рідному місті. Поліцейські були затримані.

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