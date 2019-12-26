Суд начал пидготовительное заседание по делу об убийстве 5-летнего Кирилла
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Переяславе-Хмельницком Киевской области началось подготовительное судебное заседание по делу об убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, передает корреспондент УНН.
Так, на заседании присутствуют подозреваемые по делу об убийстве 5-летнего Кирилла: полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец, гражданский Дмитрий Кривошея и несовершеннолетний Станислав Петровец.
Напомним, всем четырем фигурантам расследования убийства 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова Киевской объявлены подозрения.
Ранее УНН со ссылкой на источники сообщал, что следствие обоснованно считает, что сотрудник патрульной полиции Иван Приходько осуществил смертельный выстрел, от которого погиб 5-летний мальчик Кирилл Тлявов.
Напомним, 31 мая двое полицейских отдыхали и употребляли алкоголь во дворе частного сектора в Переяславе-Хмельницком Киевской области. Во время отдыха мужчины договорились пострелять по металлическим банкам из огнестрельного оружия. Позже оказалось, что пуля попала в 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, который находился в соседнем дворе. Ребенок впоследствии умер в больнице. 5 июня Кирилла похоронили в его родном городе. Полицейские были задержаны.