Суд удовлетворил отвод коллегии судей по делу Стерненко

"Судьи удовлетворили наш отвод о коллегии судей. Дело зайдет на новый автораздел", - написал Стерненко.

Напомним, Приморский районный суд Одессы отложил на 1 сентября подготовительное судебное заседание по делу одесского активиста Сергея Стерненко, который является подозреваемым по делу о умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Как сообщалось, активист Сергей Стерненко заявил о попытке нападения на себя перед началом подготовительного заседания в Приморском районном суде Одессы по делу об умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Напомним, Верховный суд отказался менять место рассмотрения дела Стерненко из Одессы на Киев.

Активисту в СБУ ранее сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Также напомним, ранее еще ГПУ направила в СБУ уголовные производства по нападению на общественного активиста Сергея Стерненко в Одессе.