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Суд задовольнив відвід колегії суддів у справі Стерненка

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Приморський районний суд Одеси задовольнив клопотання захисту про відвід колегії суддів у справі щодо одеського активіста Сергія Стерненка, який є підозрюваним у справі щодо умисного вбивства та незаконного носіння холодної зброї. Про це Стерненко написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Суд задовольнив відвід колегії суддів у справі Стерненка

"Судді задовольнили наш відвід про колегію суддів. Справа зайде на новий авторозподіл", - написав Стерненко.

Нагадаємо, Приморський районний суд Одеси відклав на 1 вересня підготовче судове засідання у справі одеського активіста Сергія Стерненка, який є підозрюваним у справі щодо умисного вбивства та незаконного носіння холодної зброї.

Як повідомлялося, активіст Сергій Стерненко заявив про спробу нападу на себе перед початком підготовчого засідання у Приморському районному суді Одеси у справі про умисне вбивство та незаконне носіння холодної зброї.

Нагадаємо, Верховний суд відмовився змінювати місце розгляду справи Стерненка з Одеси на Київ.

Активісту у СБУ раніше повідомили про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.

Також нагадаємо, раніше ще ГПУ направила до СБУ кримінальні провадження щодо нападів на громадського активіста Сергія Стерненка в Одесі.

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