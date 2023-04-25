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Суд запретил препятствовать работе комиссии Минкульта в Киево-Печерской лавре

Суд запретил препятствовать работе комиссии Минкульта в Киево-Печерской лавре

Киев • УНН

 • 452468 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Хозяйственный суд Киева запретил препятствовать работе комиссии Министерства культуры Украины в Киево-Печерской лавре, которая проводит аудит заповедника. Об этом сообщил глава МКИП Александр Ткаченко в эфире национального телемарафона, передает УНН.

Цитата

"Мы имеем решение Хозяйственного суда Киева об обеспечении иска, удовлетворено одно из наших требований относительно того, чтобы никто нам не препятствовал работе министерства до вступления в законную силу решения суда, то есть рассмотрения основного иска заповедника. Поэтому думаю, что с сегодняшнего дня эксцессов во время работы комиссии не будет происходить", - сообщил Ткаченко.

Детали

Сейчас в процессе аудита "идет диалог", есть "признаки более цивилизованного подхода представителей монастыря к работе комиссии", что, по мнению Ткаченко, ускорит ее работу и в конце концов приведет к тому, что государство будет управлять заповедником. По словам министра, в государственную собственность должны вернуться более трех десятков корпусов заповедника.

Напомним

29 марта УПЦ МП должна была освободить здания Киево-Печерской Лавры. Как сообщили в министерстве, договор пользования Киево-Печерской Лаврой разрывается с 29 марта 2023 года, и это касается всех помещений, которые арендовала УПЦ МП в Лавре.

30 марта в Лавре должна была начать работу комиссия МКИП по приемке-передаче государственного имущества национального заповедника "Киево-Печерская Лавра". Но 30 и 31 марта комиссию в Лавру не пустили. Полиция открыла производство из-за препятствования работе комиссии.

Комиссия МКИП начала работу в Лавре только 12 апреля, и ее представители были поражены последствиями пользования святыней представителями УПЦ МП, попросили открытия производства. Производство открыли.

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