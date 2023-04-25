Суд запретил препятствовать работе комиссии Минкульта в Киево-Печерской лавре

Цитата

"Мы имеем решение Хозяйственного суда Киева об обеспечении иска, удовлетворено одно из наших требований относительно того, чтобы никто нам не препятствовал работе министерства до вступления в законную силу решения суда, то есть рассмотрения основного иска заповедника. Поэтому думаю, что с сегодняшнего дня эксцессов во время работы комиссии не будет происходить", - сообщил Ткаченко.

Детали

Сейчас в процессе аудита "идет диалог", есть "признаки более цивилизованного подхода представителей монастыря к работе комиссии", что, по мнению Ткаченко, ускорит ее работу и в конце концов приведет к тому, что государство будет управлять заповедником. По словам министра, в государственную собственность должны вернуться более трех десятков корпусов заповедника.

Напомним

29 марта УПЦ МП должна была освободить здания Киево-Печерской Лавры. Как сообщили в министерстве, договор пользования Киево-Печерской Лаврой разрывается с 29 марта 2023 года, и это касается всех помещений, которые арендовала УПЦ МП в Лавре.

30 марта в Лавре должна была начать работу комиссия МКИП по приемке-передаче государственного имущества национального заповедника "Киево-Печерская Лавра". Но 30 и 31 марта комиссию в Лавру не пустили. Полиция открыла производство из-за препятствования работе комиссии.

Комиссия МКИП начала работу в Лавре только 12 апреля, и ее представители были поражены последствиями пользования святыней представителями УПЦ МП, попросили открытия производства. Производство открыли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Странным образом были переданы в бесплатное управление": министр рассказал, что в Лавре проверяет комиссия