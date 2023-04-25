Суд заборонив перешкоджати роботі комісії Мінкульту в Києво-Печерській лаврі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Господарський суд Києва заборонив перешкоджати роботі комісії Міністерства культури України в Києво-Печерській лаврі, що проводить аудит заповідника. Про це повідомив очільник МКІП Олександр Ткаченко в ефірі національного телемарафону, передає УНН.
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"Ми маємо рішення Господарського суду Києва про забезпечення позову, задоволена одна з наших вимог щодо того, щоб ніхто нам не перешкоджав роботі міністерства до набрання законної сили рішенням суду, тобто розгляду основного позову заповідника. Тож думаю, що відсьогодні ексцесів під час роботи комісії не буде відбуватися", - повідомив Ткаченко.
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Наразі в процесі аудиту "триває діалог", є "ознаки більш цивілізованого підходу представників монастиря до роботи комісії", що на думку Ткаченка, прискорить її роботу і врешті призведе до того, держава буде управляти заповідником. За словами міністра, у державну власність мають повернутися понад три десятки корпусів заповідника.
Нагадаємо
29 березня УПЦ МП мала звільнити будівлі Києво-Печерської Лаври. Як повідомили у міністерстві, договір користування Києво-Печерською Лаврою розривається з 29 березня 2023 року, і це стосується усіх приміщень, які орендувала УПЦ МП в Лаврі.
30 березня у Лаврі повинна була почати роботукомісія МКІП з приймання-передачі державного майна національного заповідника "Києво-Печерська Лавра". Але 30 та 31 березня комісію до Лаври не пустили. Поліція відкрила провадження через перешкоджання роботі комісії.
Комісія МКІП розпочала роботу в Лаврі лише 12 квітня, і її представники були вражені наслідками користування святинею представниками УПЦ МП, попросили відкриття провадження. Провадження відкрили.
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