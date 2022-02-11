Дело о взятке: суд арестовал соучастника "слуги" Трубицына с возможностью внесения залога

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Высший антикоррупционный суд отправил под стражу соучастника депутата Киевской городской рады от “Слуги народа” Владислава Трубицына, которого разоблачили на получении 1,39 млн гривен взятки, с возможностью внесения залога в размере около 2,5 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВАКС.

Как стало известно УНН из собственных источников речь идет об Илье Лифе.