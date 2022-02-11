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Дело о взятке: суд арестовал соучастника "слуги" Трубицына с возможностью внесения залога

Киев • УНН

 • 20671 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Высший антикоррупционный суд отправил под стражу соучастника депутата Киевской городской рады от “Слуги народа” Владислава Трубицына, которого разоблачили на получении 1,39 млн гривен взятки, с возможностью внесения залога в размере около 2,5 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВАКС.

Как стало известно УНН из собственных источников речь идет об Илье Лифе.

Цитата

"В четверг, 11 февраля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 2 481 000 гривен. Подозреваемый взят под стражу в зале суда. Его подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, Ч. 4 ст. 368 УК Украины", - говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, в случае внесения залога подозреваемый будет иметь такие процессуальные обязанности:

- не покидать без разрешения детектива, прокурора, суда населенного пункта, в котором он проживает;

– сообщать детективу, прокурору, суду об изменении своего места проживания;

- воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми;

- сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт для выезда за границу, другие документы, которые дают право на выезд и въезд в Украину;

- носить электронное средство контроля.

"Срок действия постановления - до 8 апреля 2022 года включительно", - говорится в сообщении.

В ВАКС напомнили, что депутат Киевского городского совета и еще 5 человек подозревают в получении неправомерной выгоды в сумме 1,26 млн грн.

Что было раньше

Депутата Киевского городского совета от “Слуги народа” Владислава Трубицына разоблачили на получении взятки в размере 1,39 млн грн. Впоследствии ему сообщили о подозрении.

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