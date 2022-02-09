Депутата Київської міськради від “Слуги народу” Трубіцина викрили на хабарі: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Чинного депутата Київської міської ради від “Слуги народу” Владислава Трубіцина викрили на одержанні неправомірної вигоди, передає УНН.
Деталі
НАБУ і САП викрили чинного депутата Київської міської ради від “Слуги народу”, який є головою однієї з постійних комісій Київради на одержанні 1,26 млн грн неправомірної вигоди за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці.
Наголошується, що правоохоронці також викрили п’ятьох осіб, причетних до корупційної схеми.
Депутат у змові з групою осіб, серед яких були керівники столичних КП, організували схему одержання неправомірної вигоди за забезпечення перемоги у електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі (“купав”) заздалегідь визначених компаній, а також подальшого безперешкодного використання точок.
Йшлося про сім локацій у різних районах столиці (Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському тощо). Свої “послуги” учасники схеми оцінили у 1,39 млн грн на рік, які згодом вони планували розподілити між собою.
За попередньою інформацією, йдеться про депутата від "Слуги народу" Владислава Трубіцина. Наразі правоохоронці не підтверджують, але й не спростовують дану інформацію.
Додамо
Наприкінці січня народного депутата України від “Слуги народу” Сергія Кузьміних викрили на “гарячому”, під час одержання неправомірної вигоди у 558 тис. грн.
Спійманий на хабарі “слуга” Кузьміних проігнорував три повістки до НАБУ та САП. Його адвокат повідомила детективам, що депутат нібито перебуває в лікарні, проте назву закладу не вказали.
НАБУ оголосило Кузьміних у розшук.
Згодом Кузьміних затримали та повідомили йому про підозру.