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Депутата Київської міськради від “Слуги народу” Трубіцина викрили на хабарі: деталі

Депутата Київської міськради від “Слуги народу” Трубіцина викрили на хабарі: деталі

Київ • УНН

 • 20366 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Чинного депутата Київської міської ради від “Слуги народу” Владислава Трубіцина викрили на одержанні неправомірної вигоди, передає УНН.

Деталі

НАБУ і САП викрили чинного депутата Київської міської ради від “Слуги народу”, який є головою однієї з постійних комісій Київради на одержанні 1,26 млн грн неправомірної вигоди за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці.

Наголошується, що правоохоронці також викрили п’ятьох осіб, причетних до корупційної схеми.

Депутат у змові з групою осіб, серед яких були керівники столичних КП, організували схему одержання неправомірної вигоди за забезпечення перемоги у електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі (“купав”) заздалегідь визначених компаній, а також подальшого безперешкодного використання точок.

Йшлося про сім локацій у різних районах столиці (Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському тощо). Свої “послуги” учасники схеми оцінили у 1,39 млн грн на рік, які згодом вони планували розподілити між собою.

За попередньою інформацією, йдеться про депутата від "Слуги народу" Владислава Трубіцина. Наразі правоохоронці не підтверджують, але й не спростовують дану інформацію.

Додамо

Наприкінці січня народного депутата України від “Слуги народу” Сергія Кузьміних викрили на “гарячому”, під час одержання неправомірної вигоди у 558 тис. грн.

Спійманий на хабарі “слуга” Кузьміних проігнорував три повістки до НАБУ та САП. Його адвокат повідомила детективам, що депутат нібито перебуває в лікарні, проте назву закладу не вказали.

НАБУ оголосило Кузьміних у розшук.

Згодом Кузьміних затримали та повідомили йому про підозру.

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