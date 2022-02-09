Депутата Киевского горсовета от “Слуги народа” Трубицына разоблачили на взятке: детали
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Действующего депутата Киевского городского совета от "Слуги народа" Владислава Трубицына разоблачили на получении неправомерной выгоды, передает УНН.
Детали
НАБУ и САП разоблачили действующего депутата Киевской городской рады от “Слуги народа”, который является председателем одной из постоянных комиссий Киевсовета, на получении 1,26 млн грн неправомерной выгоды за содействие в организации розничной торговли в столице.
Отмечается, что правоохранители также разоблачили пятерых человек, причастных к коррупционной схеме.
Депутат в сговоре с группой лиц, среди которых были руководители столичных КП, организовали схему получения неправомерной выгоды за обеспечение победы в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли (“купав”) заранее определенных компаний, а также дальнейшего беспрепятственного использования точек.
Речь шла о семи локациях в разных районах столицы (Дарницком, Днепровском, Шевченковском и др.). Свои “услуги” участники схемы оценили в 1,39 млн грн в год, которые впоследствии они планировали распределить между собой.
По предварительной информации, речь идет о депутате от "Слуги народа" Владиславе Трубицыне. Сейчас правоохранители не подтверждают, но и не опровергают данную информацию.
Добавим
В конце января народный депутат Украины от “Слуги народа” Сергея Кузьминых разоблачили на “горячем” во время получения неправомерной выгоды в 558 тыс. грн.
Пойманный на взятке “слуга” Кузьминых проигнорировал три повестки в НАБУ и САП. Его адвокат сообщила детективам, что депутат якобы находится в больнице, однако название заведения не указала.
НАБУ объявило Кузьминых в розыск.
Впоследствии Кузьминых задержали и сообщили ему о подозрении.