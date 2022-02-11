Справа про хабар: суд заарештував співучасника "слуги" Трубіцина з можливістю внесення застави
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Вищий антикорупційний суд відправив під варту співучасника депутата Київської міської ради від “Слуги народу” Владислава Трубіцина, якого викрито на одержанні 1,39 млн гривень хабаря, з можливістю внесення застави у розмірі близько 2,5 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВАКС.
Як стало відомо УНН з власних джерел мова йде про Іллю Ліфа.
Цитата
"У четвер, 11 лютого, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 2 481 000 гривень. Підозрюваного взято під варту в залі суду. Його підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначили, у разі внесення застави підозрюваний матиме такі процесуальні обов’язки:
– не покидати без дозволу детектива, прокурора, суду населеного пункту, в якому він проживає;
– повідомляти детектива, прокурора, суд про зміну свого місяця проживання;
– утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними;
– здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд та в’їзд в Україну;
– носити електронний засіб контролю.
"Строк дії ухвали – до 8 квітня 2022 року включно", - ідеться у повідомленні.
У ВАКС нагадали, що депутата Київської міської ради та ще 5 осіб підозрюють в отриманні неправомірної вигоди у сумі 1,26 млн грн.
Що було раніше
Депутата Київської міської ради від “Слуги народу” Владислава Трубіцина викрили на одержанні хабаря у розмірі 1,39 млн грн. Згодом йому повідомили про підозру.