Справа про хабар: суд заарештував співучасника "слуги" Трубіцина з можливістю внесення застави

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Вищий антикорупційний суд відправив під варту співучасника депутата Київської міської ради від “Слуги народу” Владислава Трубіцина, якого викрито на одержанні 1,39 млн гривень хабаря, з можливістю внесення застави у розмірі близько 2,5 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВАКС.

Як стало відомо УНН з власних джерел мова йде про Іллю Ліфа.