Депутату Київської міськради від “Слуги народу” Трубіцину повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Чинному депутату Київської міської ради від “Слуги народу” Владиславу Трубіцину, якого викрито на одержанні 1,39 млн гривень хабаря, повідомили про підозру. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.
Цитата
“10 лютого 2022 року прокурором САП та детективами НАБУ вручено повідомлення про підозру депутату Київської міської ради (голову однієї з постійних комісій Київради), якого викрито на одержанні 1,39 млн гривень неправомірної вигоди. Підозру підписано Генеральним прокурором”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що також повідомлено про підозру й іншим особам — помічнику депутату Київради, директору КП, двом заступникам директорів КП, а також наближеній до депутата особи.
Вказаним особам інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Що було раніше
Чинного депутата Київської міської ради від “Слуги народу” Владислава Трубіцина викрили на одержанні неправомірної вигоди.