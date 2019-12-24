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Суд арестовал имущество и корпоративные права руководителя киевской компании на сумму в 2,7 млрд грн

Суд арестовал имущество и корпоративные права руководителя киевской компании на сумму в 2,7 млрд грн

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КИЕВ. 24 декабря. УНН. Суд арестовал имущество и корпоративные права руководителя частного общества на сумму 2,7 млрд гривен за умышленное неуплату налогов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева в Facebook.

“Прокуратурой города Киева совместно со следственным управлением финансовых расследований ГФС г. Киева завершено досудебное расследование по подозрению руководителя частного общества в умышленном уклонении от уплаты налогов на сумму более 58 млн. грн. при продаже по заниженной стоимости элитного недвижимого имущества, которое расположенно в центре столицы на улице Крещатик”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что во время следствия руководителю указанного предприятия сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК Украины.

“С целью обеспечения возмещения нанесенного ущерба наложен арест на корпоративные права последнего на предприятия, уставный капитал которых оценен в сумму 2,7 млрд гривен, а также на его личное частное имущество на сумму 5,2 млн гривен”, — отмечается в сообщении.

Также прокурором заявлен гражданский иск о возмещении государству ущерба, причиненного неуплатой налогов.

“В настоящее время стороне защиты объявлено о завершении расследования и в ближайшее время обвинительный акт в отношении указанного руководителя предприятия будет направлено в суд для рассмотрения по существу”, — говорится в сообщении.

Напомним, Печерский районный суд города Киева наложил арест на шесть элитных автомобилей народного депутата Украины 8-го созыва Максима Микитась.

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