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Суд заарештував майно та корпоративні права керівника київської компанії на суму в 2,7 млрд. грн

Суд заарештував майно та корпоративні права керівника київської компанії на суму в 2,7 млрд. грн

Київ • УНН

 • 16634 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Суд заарештував майно та корпоративні права керівника приватного товариства на суму 2,7 млрд гривень через умисне несплату податків. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва у Facebook .

“Прокуратурою міста Києва спільно зі слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС м. Києва завершено досудове розслідування за підозрою керівника приватного товариства в умисному ухиленні від сплати податків на суму понад 58 млн. грн. під час продажу за заниженою вартістю елітного нерухомого майна, яке розташовано у центрі столиці на вулиці Хрещатик”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що під час слідства керівнику вказаного підприємства повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) КК України.

" З метою забезпечення відшкодування завданих збитків накладено арешт на корпоративні права останнього на підприємства, статутний капітал яких оцінено на суму 2,7 млрд гривень, а також на його особисте приватне майно на суму 5,2 млн гривен“, — зазначається в повідомленні.

Також прокурором заявлено цивільний позов про відшкодування державі збитків, завданих несплатою податків.

“На даний час стороні захисту оголошено про завершення розслідування та найближчим часом обвинувальний акт стосовно зазначеного керівника підприємства буде скеровано до суду для розгляду по суті”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Печерський районний суду міста Києва наклав арешт на шість елітних автомобілів народного депутата України 8-го скликання Максима Микитася.

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