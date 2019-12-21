Справа Микитася: суд наклав арешт на шість елітних авто екснардепа
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Печерський районний суду міста Києва наклав арешт на шість елітних автомобілів народного депутата України 8-го скликання Максима Микитася. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ДБР.
"За результатами обшуків у народного депутата України 8-го скликання слідчими теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, виявлено наявність шести елітних автомобілів. Ухвалою Печерського районного суду міста Києва на них накладено арешт", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 11 грудня слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, провели санкціоновані обшуки за місцем реєстрації та проживання народного депутата України 8-го скликання Максима Микитася.
Слідчі дії відбуваються в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливої легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом в сумі понад 200 мільйонів гривень.
Як повідомлялося в УНН, за народного депутата України 8-го скликання Максима Микитася, якого підозрюють в організації заволодіння майном Національної гвардії, внесли заставу у 80 млн грн.
До цього, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду у закритому режимі завершила розгляд скарги САП на запобіжний захід для колишнього народного депутата Максима Микитася. Відповідно до рішення, екснардепа взято під варту, а сума застави визначена у розмірі 80 млн грн.
Додамо, що за Микитася вже вносили заставу у 5,5 млн грн, після того, як Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у 5,5 млн грн.
Нагадаємо, екснардепу повідомили про підозру в організації заволодіння чужим майном у жовтні.