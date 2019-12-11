Афера з майном: ДБР провело обшуки в будинку нардепа Микитася

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, провели санкціоновані обшуки за місцем реєстрації та проживання народного депутата України 8-го скликання Максима Микитася. Слідчі дії відбуваються в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливої легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом в сумі понад 200 мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр ДБР.