Афера з майном: ДБР провело обшуки в будинку нардепа Микитася

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, провели санкціоновані обшуки за місцем реєстрації та проживання народного депутата України 8-го скликання Максима Микитася. Слідчі дії відбуваються в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливої легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом в сумі понад 200 мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр ДБР.

"За попередньою інформацією у 2016 році народний депутат України здійснив підробку документів, зокрема договору купівлі-продажу цінних паперів та корпоративних прав із громадянами. Відомості про факт вчинення таких фінансових операцій та отримання у зв’язку із цим доходу були внесені до декларації кандидата у народні депутата України 8-го скликання", - сказано у повідомленні.

Слідством встановлено, що одна особа з числа тих, з ким укладалися договори, померла до підписання документу. Крім того, у осіб, з якими ніби то підписувалися угоди про продаж цінних паперів, відсутні нараховані доходи. Отримана у ході досудового розслідування інформація підтверджує також те, що згадані угоди не були належним чином зареєстровані.
Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та ч.1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

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Як повідомляв УНН, за народного депутата України 8-го скликання Максима Микитася, якого підозрюють в організації заволодіння майном Національної гвардії, внесли заставу у 80 млн грн.

До цього, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду у закритому режимі завершила розгляд скарги САП на запобіжний захід для колишнього народного депутата Максима Микитася. Відповідно до рішення, екснардепа взято під варту, а сума застави визначена у розмірі 80 млн грн.

Додамо, що за Микитася вже вносили заставу у 5,5 млн грн, після того, як Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у 5,5 млн грн.

Нагадаємо, екснардепу повідомили про підозру в організації заволодіння чужим майном у жовтні.

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