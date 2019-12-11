Афера с имуществом: ГБР провело обыски в доме нардепа Микитася
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, провели санкционированные обыски по месту регистрации и проживания народного депутата Украины 8-го созыва Максима Микитася. Следственные действия проходят в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможной легализации доходов, полученных преступным путем в сумме свыше 200 миллионов гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГБР.
"По предварительной информации в 2016 году народный депутат Украины осуществил подлог документов, в частности договора купли-продажи ценных бумаг и корпоративных прав с гражданами. Сведения о факте совершения таких финансовых операций и получения в связи с этим дохода были внесены в декларацию кандидата в народные депутата Украины 8-го созыва", - сказано в сообщении.
Следствием установлено, что один человек из числа тех, с кем заключались договоры, умер до подписания документа. Кроме того, у лиц, которым якобы подписывались соглашения о продаже ценных бумаг, отсутствуют начисленные доходы. Полученная в ходе досудебного расследования информация подтверждает тот факт, что упомянутые соглашения не были должным образом зарегистрированы. Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ч.1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.
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Как сообщал УНН, по народного депутата Украины 8-го созыва Максима Микитася, которого подозревают в организации завладения имуществом Национальной гвардии, внесли залог в 80 млн грн.
До этого, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда в закрытом режиме завершила рассмотрение жалобы САП на меру пресечения для бывшего народного депутата Максима Микитась. Согласно решению, экс-нардеп взят под стражу, а сумма залога определена в размере 80 млн грн.
Добавим, что за Микитася уже вносили залог в 5,5 млн грн, после того, как Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога в 5,5 млн грн.
Напомним, экс-нардепу сообщили о подозрении в организации завладения чужим имуществом в октябре.