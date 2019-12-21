Дело Микитася: суд наложил арест на шесть элитных авто экс-нардепа
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Печерский районный суд города Киева наложил арест на шесть элитных автомобилей народного депутата Украины 8-го созыва Максима Микитася. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"По результатам обысков у народного депутата Украины 8-го созыва следователями теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, выявлено наличие шести элитных автомобилей. Постановлением Печерского районного суда города Киева на них наложен арест", - говорится в сообщении.
Напомним, 11 декабря следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, провели санкционированные обыски по месту регистрации и проживания народного депутата Украины 8-го созыва Максима Микитася.
Следственные действия проходят в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможной легализации доходов, полученных преступным путем в сумме свыше 200 миллионов гривен.
Как сообщалось в УНН, за народного депутата Украины 8-го созыва Максима Микитася, которого подозревают в организации завладения имуществом Национальной гвардии, внесли залог в 80 млн грн.
До этого, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда в закрытом режиме завершила рассмотрение жалобы САП по мере пресечения для бывшего народного депутата Максима Микитася. Согласно решению, экс-нардеп взят под стражу, а сумма залога определена в размере 80 млн грн.
Добавим, что за Микитася уже вносили залог в 5,5 миллионов гривен, после того, как Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога на такую сумму.
Напомним, экс-нардепу сообщили о подозрении в организации завладения чужим имуществом в октябре.