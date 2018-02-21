Суд арестовал иностранцев, которые обстреляли под Измаилом авто предпринимателя
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 21 февраля. УНН. Граждане Молдовы, подозреваемые в попытке убийства двух граждан в Ренийском районе Одесской области, взяты под стражу. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Как говорится в сообщении, злоумышленников арестовали по ходатайству Измаильской местной прокуратуры.
“В ходе расследования правоохранители сообщили о подозрении в совершении преступления трем гражданам Республики Молдова. По данным следствия, в феврале 2018 года подозреваемые прибыли в Ренийский район Одесской области с целью убийства жителя с. Котловина, организовав для этого слежку за своей потенциальной жертвой. На автодороге "Орловка – Болград" злоумышленники обстреляли из огнестрельного оружия автомобиль потерпевшего. Во время обстрела водитель и пассажир авто не пострадали”, – говорится в сообщении.
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Сейчас правоохранителями отрабатывается несколько версий относительно мотивов преступления, в частности в связи с осуществлением потерпевшими предпринимательской деятельности.
Напомним, в Харьковской области мужчина, к которому по вызову приехала бригада “Скорой помощи”, из ружья обстрелял их автомобиль.