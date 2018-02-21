Суд арестовал иностранцев, которые обстреляли под Измаилом авто предпринимателя

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62722 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 76459 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 79193 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107211 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100342 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104533 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111512 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117081 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122788 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134300 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Суд арестовал иностранцев, которые обстреляли под Измаилом авто предпринимателя

Суд арестовал иностранцев, которые обстреляли под Измаилом авто предпринимателя

Киев  •  УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 21 февраля. УНН. Граждане Молдовы, подозреваемые в попытке убийства двух граждан в Ренийском районе Одесской области, взяты под стражу. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как говорится в сообщении, злоумышленников арестовали по ходатайству Измаильской местной прокуратуры.

“В ходе расследования правоохранители сообщили о подозрении в совершении преступления трем гражданам Республики Молдова. По данным следствия, в феврале 2018 года подозреваемые прибыли в Ренийский район Одесской области с целью убийства жителя с. Котловина, организовав для этого слежку за своей потенциальной жертвой. На автодороге "Орловка – Болград" злоумышленники обстреляли из огнестрельного оружия автомобиль потерпевшего. Во время обстрела водитель и пассажир авто не пострадали”, – говорится в сообщении.

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Сейчас правоохранителями отрабатывается несколько версий относительно мотивов преступления, в частности в связи с осуществлением потерпевшими предпринимательской деятельности.

Напомним, в Харьковской области мужчина, к которому по вызову приехала бригада “Скорой помощи”, из ружья обстрелял их автомобиль.

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