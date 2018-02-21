Суд заарештував іноземців, які обстріляли під Ізмаїлом авто підприємця
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 21 лютого. УНН. Взято під варту іноземців, підозрюваних у спробі вбивства двох громадян у Ренійському районі Одеської області. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі обласної прокуратури.
Як йдеться у повідомленні, зловмисників заарештували за клопотанням Ізмаїльської місцевої прокуратури.
“У ході розслідування правоохоронці повідомили про підозру у скоєнні злочину трьом громадянам Республіки Молдова. За даними слідства, у лютому 2018 року підозрювані прибули до Ренійського району Одещини з метою вбивства мешканця с. Котловина, організувавши для цього стеження за своєю потенційною жертвою. На автодорозі „Орловка — Болград“ зловмисники обстріляли з вогнепальної зброї автомобіль потерпілого. Під час обстрілу водій та пасажир авто не постраждали”, — йдеться у повідомленні.
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Наразі правоохоронцями відпрацьовується декілька версій щодо мотивів злочину, зокрема у зв’язку зі здійсненням потерпілими підприємницької діяльності.
Нагадаємо, у Харківській області чоловік, до якого за викликом приїхала бригада “Швидкої допомоги”, з рушниці обстріляв їхній автомобіль.