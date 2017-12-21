Суд ЕС признал Uber транспортной компанией

Uber, постановил суд, предоставляет “услуги в сфере транспорта”, которые должны регулироваться соответствующим образом.

Представители Uber уверяют, что решение Европейского суда не повлияет на их работу на территории большинства государств ЕС, где дильянисть сервиса уже регулируется правилами для транспортных компаний.

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В то же время решение Европейского суда может значительно повлиять на другие компании, работающие в ЕС за тем же принципом, что и Uber.

Напоминаем, в Киеве водитель Uber врезался в полицейский автомобиль.