Суд ЄС визнав Uber транспортною компанією
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Європейський суд ухвалив, що Uber є транспортною компанією, а не “інформаційним сервісом”. Рішення суду, оголошене 20 грудня, не підлягає оскарженню. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC News.
Uber, постановив суд, надає “послуги у сфері транспорту”, котрі повинні регулюватися відповідним чином.
Представники Uber запевнюють, що рішення Європейського суду не вплине на їх роботу на території більшості держав ЄС, де дільяність сервісу вже регулюється правилами для транспортних компаній.
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У той же час рішення Європейського суду може значно вплинути на інші компанії, що працюють у ЄС за ти самим принципом, що й Uber.
Нагадуємо, у Києві водій Uber врізався в поліцейський автомобіль.