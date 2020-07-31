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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100023 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 13:46 • 144363 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114375 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 12:57 • 137628 просмотра

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4 марта, 10:59 • 103382 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102742 просмотра

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Суд признал виновным мужчину в угрозе насилием журналистке

Суд признал виновным мужчину в угрозе насилием журналистке

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 июля. УНН. Октябрьский районный суд Полтавы признал 42-летнего жителя областного центра виновным в угрозе насилием журналисту и приговорил его к 2 годам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Полтавской области.

"Полтавская местная прокуратура поддержала публичное обвинение в отношении 42-летнего жителя областного центра. Приговором Октябрьского районного суда Полтавы он признан виновным в угрозе насилием журналисту в связи с осуществлением им законной профессиональной деятельности (ч. 1 ст. 345-1 УК Украины), приговорен к 2 годам лишения свободы и на основании ст. 75 УК Украины освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год ", - говорится в сообщении.

Также суд обязал взыскать с обвиняемого в доход государства процессуальные издержки на привлечение эксперта на сумму свыше 11 тыс. грн.

Напомним, в мае 2017 года за статью, размещенную в сети Интернет, полтавчанин направил журналистке текстовое сообщение, в котором угрожал насилием. Кроме этого, он разместил аналогичное сообщение в своем аккаунте в социальной сети Facebook.

Как сообщалось, в городе Бровары правоохранители открыли уголовное производство из-за угрозы журналисту в социальной сети.

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