Суд признал виновным мужчину в угрозе насилием журналистке
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Октябрьский районный суд Полтавы признал 42-летнего жителя областного центра виновным в угрозе насилием журналисту и приговорил его к 2 годам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Полтавской области.
"Полтавская местная прокуратура поддержала публичное обвинение в отношении 42-летнего жителя областного центра. Приговором Октябрьского районного суда Полтавы он признан виновным в угрозе насилием журналисту в связи с осуществлением им законной профессиональной деятельности (ч. 1 ст. 345-1 УК Украины), приговорен к 2 годам лишения свободы и на основании ст. 75 УК Украины освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год ", - говорится в сообщении.
Также суд обязал взыскать с обвиняемого в доход государства процессуальные издержки на привлечение эксперта на сумму свыше 11 тыс. грн.
Напомним, в мае 2017 года за статью, размещенную в сети Интернет, полтавчанин направил журналистке текстовое сообщение, в котором угрожал насилием. Кроме этого, он разместил аналогичное сообщение в своем аккаунте в социальной сети Facebook.
Как сообщалось, в городе Бровары правоохранители открыли уголовное производство из-за угрозы журналисту в социальной сети.