Суд визнав винним чоловіка у погрозі насильством журналістці
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Октябрський районний суд Полтави визнав 42-річного жителя обласного центру винним у погрозі насильством журналісту та засудив його до 2 років позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Полтавської області.
"Полтавська місцева прокуратура підтримала публічне обвинувачення стосовно 42-річного жителя обласного центру. Вироком Октябрського районного суду Полтави він визнаний винним у погрозі насильством журналісту у зв’язку із здійсненням ним законної професійної діяльності (ч. 1 ст. 345-1 КК України), засуджений до 2 років позбавлення волі та на підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік", - йдеться в повідомленні.
Також суд зобов’язав стягнути з обвинуваченого в дохід держави процесуальні витрати на залучення експерта на суму понад 11 тис. грн.
Нагадаємо, у травні 2017 року за статтю, розміщену у мережі Інтернет, полтавець направив журналістці текстове повідомлення, в якому погрожував насильством. Окрім цього, він розмістив аналогічний допис у своєму обліковому записі у соціальній мережі Facebook.
Як повідомлялося, у місті Бровари правоохоронці відкрили кримінальне провадження через погрози журналісту в соціальній мережі.