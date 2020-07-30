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19 березня, 18:42 • 51319 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 103742 перегляди

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19 березня, 10:24 • 118200 перегляди

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Поліція Київщини відкрила провадження за фактом погроз журналісту в інтернеті

Поліція Київщини відкрила провадження за фактом погроз журналісту в інтернеті

Київ • УНН

 • 11574 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. У місті Бровари правоохоронці відкрили кримінальне провадження через погрози журналісту в соціальній мережі. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.

Так, до Броварського відділу поліції звернулася журналістка із заявою про те, що на власній сторінці в одній з соціальних мереж Інтернету вона неодноразово виявляла повідомлення від невідомого з погрозами фізичної розправи на її адресу.

"Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 345-1 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо журналіста)", - йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає виправні роботи на строк до двох років або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, що в Україні за три роки зафіксували 239 нападів на журналістів.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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