Полиция Киевской области открыла производство по факту угроз журналисту в интернете
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. В городе Бровары правоохранители открыли уголовное производство из-за угрозы журналисту в социальной сети. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.
Так, в Броварской отдел полиции обратилась журналистка с заявлением о том, что на своей странице в одной из социальных сетей Интернета она неоднократно обнаруживала сообщения от неизвестного с угрозами физической расправы в ее адрес.
"Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований. Полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 345-1 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении журналиста)", - говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает исправительные работы на срок до двух лет или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.
Напомним, что в Украине за три года зафиксировали 239 нападений на журналистов.