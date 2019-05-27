Суд признал коррупционером городского главу Сум

Так, 27 мая было завершено рассмотрение протоколов, составленных в отношении Сумского городского головы, в деле об административном правонарушении.

"По результатам рассмотрения мужчина признан виновным в совершении административных правонарушений, связанных с коррупцией, предусмотренных ч.ч.1, 2 ст.172-7 КУоАП, но производство закрыто в связи с истечением сроков наложения административного взыскания", - сообщили в суде.

Согласно протоколам, гражданин Л. (городской голова Сум Александр Лысенко - ред.), занимая должность Сумского городского головы, в течение 2017 года подписывал соответствующие распоряжения, которым предусматривалась выплата ему премий как Сумскому городскому голове у размерах от 65% до 270% размера должностного оклада, надбавок и доплат в пределах фонда премирования и экономии фонда оплаты труда.

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В судебном заседании мэр своей вины не признал. Он пояснил, что действительно подписывал такие распоряжения и получал определенные в них премии, но размер премий был определен в соответствии с требованиями законодательства, обсуждался на оперативных совещаниях исполкома, а упомянутыми распоряжениями премируемый не только он, но и другие работники Сумского городского совета.

Кроме того, другим способом отсутствует возможность получения и выплаты Сумском городском голове премии, а судебным решением, принятым ранее по аналогичному делу была установлена законность его действий при этом.

"Заслушав участников процесса, исследовав предоставленные сторонами доказательства, суд пришел к выводу, что факт совершения Сумским городским головой правонарушений суд доказанным, а его действия квалифицированы по ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 КУоАП, поскольку он, вопреки требованиям Закона Украина "о предупреждении коррупции", совершил действия в условиях реального конфликта интересов и не сообщил в установленном законом порядке о наличии у него реального конфликта интересов", - пояснили в суде.

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При этом, решая вопрос о сроках привлечения к административной ответственности, суд исходил из следующих соображений.

Протоколы об административных правонарушениях от 30 января 2019 года поступили в суд 5 февраля 2019 года. В протоколах отсутствовали какие-либо подписи гражданина Л. об ознакомлении с их содержанием или любые другие доказательства, которые свидетельствовали бы о получении им указанных протоколов.

Рассмотрение дела судом было назначено на 26 февраля 2019 года. В этот день в судебное заседание мужчина не появился, сообщив о невозможности прибытия. В результате суд по ходатайству прокурора остановил срок рассмотрения дела.

Затем рассмотрение дела судом неоднократно откладывался в результате ходатайств защитника и городского головы, а также по причине его болезни.

После явки Лысенко в судебное заседание, сроки рассмотрения дела восстанавливались. Однако в день рассмотрения дела истекли сроки, предусмотренные ч. 3 ст. 38 КУоАП (3 месяца со дня обнаружения), поэтому производство по делу подлежит прекращению, пояснили в суде.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, НАПК выявило конфликт интересов в действиях мэра Сум Александра Лысенко. В отношении него составили 14 админпротоколов.