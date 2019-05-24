Суд відклав розгляд апеляції у справі Кернеса
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Полтавський апеляційний суд відклав розгляд апеляції у справі міського голови Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців через його неявку на засідання. Про це повідомив журналісту УНН адвокат Кернеса Олександр Гунченко.
"Сьогодні Полтавський апеляційний суд відклав розгляд апеляції у справі Кернеса. Тому що Геннадій Кернес перебуває на стаціонарному лікуванні в закордонній лікарні", - сказав Гунченко.
За його словами, наразі дата наступного засідання відкрита, адже невідомо, коли Кернес повернеться з-за кордону.
Нагадаємо, 2 березня 2015 року слідчими ГПУ Кернесу було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (катування), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (погроза вбивством) КК України та оголошено про завершення досудового розслідування.
10 серпня Київський районний суд Полтави ухвалив закрити кримінальне провадження за обвинуваченням Кернеса та його охоронців "у зв’язку з відмовою сторони обвинувачення від обвинувачення". Суддя зазначив, що суд розцінює відмову прокурорів від участі у дебатах і їх тривалу відсутність на суді як відмову від обвинувачення.
Верховний Суд вдруге відмовився змінювати місце розгляду скарги Генеральної прокуратури України на закриття справи щодо мера Харкова Геннадія Кернеса.