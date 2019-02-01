Суд по Кернесу знов перенесли через його неявку на засідання

"Сьогодні у нас відбулось чергове відтермінування суду у зв'язку із неявкою самого Кернеса. На цей раз була дуже оригінальна причина, як на мою думку. Геннадій Адольфович занепокоєний щодо безпеки своєму життю та здоров'ю, у зв’язку із чим не прибув на засідання", - зазначила адвокат.

За її словами, на доказ загрози своєму життю Кернес надав скріншот зі сторінки певної фізичної особи, яка погрожувала палити в місті автомобільні покришки, якщо в Харкові не дадуть опалення, що немає ніякого відношення до судового засідання. Втім, як зазначила захисник, суд вирішив, що ці обставини цілком обґрунтовані, тож засідання суду було відкладено.

При цьому вона додала, що наступне засідання оголосили на 15 лютого – того дня сторона обвинувачення очікує нову причину неявки підозрюваного.

У свою чергу постраждалий Сергій Ряполов повідомив, що Кернес не з'являється у суді під різними приводами вже півроку. На думку постраждалого, причина неявки харківського мера до полтавського суду полягає в тому, що в Полтаві він не може "купити суддів", як робить це в своєму місті. За його прогнозом, апеляцію Кернес програє, і справа повернеться в полтавський суд.

"Вирішиться це тільки коли суд, нарешті, наважиться прийняти рішення про примусовий привід. Просто очікуємо, коли суд наважиться, тому що тиск на суддів, думаю, не подіє", - додав Ряполов.

Нагадаємо, 2 березня 2015 року слідчими ГПУ Кернесу було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (катування), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (погроза вбивством) КК України та оголошено про завершення досудового розслідування.

10 серпня Київський районний суд Полтави ухвалив закрити кримінальне провадження за обвинуваченням Кернеса та його охоронців "у зв’язку з відмовою сторони обвинувачення від обвинувачення". Суддя зазначив, що суд розцінює відмову прокурорів від участі у дебатах і їх тривалу відсутність на суді як відмову від обвинувачення.

Верховний Суд вдруге відмовився змінювати місце розгляду скарги Генеральної прокуратури України на закриття справи щодо мера Харкова Геннадія Кернеса.