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Суд по Кернесу снова перенесли из-за его неявки на заседание

Суд по Кернесу снова перенесли из-за его неявки на заседание

Киев  •  УНН

 • 8751 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Заседание апелляционного суда по делу по обвинению мэра Харькова в похищении человека вновь перенесли из-за его неявки на заседание. Об этом сообщила адвокат пострадавшего по делу против Кернеса Татьяна Зелькина в комментарии корреспонденту УНН.

"Сегодня у нас состоялась очередная отсрочка суда в связи с неявкой самого Кернеса. На этот раз была очень оригинальная причина, по моему мнению. Геннадий Адольфович обеспокоен безопасностью своей жизни и здоровью, в связи с чем не прибыл на заседание", - отметила адвокат.

По ее словам, в доказательство угрозы своей жизни Кернес предоставил скриншот со страницы определенного физического лица, которое угрожало жечь в городе автомобильные покрышки, если в Харькове не дадут отопления, что не имеет никакого отношения к судебному заседанию. Впрочем, как отметила защитник, суд решил, что эти обстоятельства вполне обоснованные, поэтому заседание суда было отложено.

При этом она добавила, что следующее заседание объявили 15 февраля - в тот день сторона обвинения ожидает новую причину неявки подозреваемого.

В свою очередь пострадавший Сергей Ряполов сообщил, что Кернес не является в суде под разными предлогами уже полгода. По мнению пострадавшего, причина неявки харьковского мэра в полтавский суд заключается в том, что в Полтаве он не может "купить судей", как делает это в своем городе. По его прогнозу, апелляцию Кернес проигрывает, и дело вернется в полтавский суд.

"Решится это только когда суд, наконец, осмелится принять решение о принудительном приводе. Просто ожидаем, когда суд решится, так как давление на судей, думаю, не подействует", - добавил Ряполов.

Напомним, 2 марта 2015 года следователями ГПУ Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (пытки), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (угроза убийством) УК Украины и объявлено о завершении досудебного расследования.

10 августа Киевский районный суд Полтавы постановил закрыть уголовное производство по обвинению Кернеса и его охранников "в связи с отказом стороны обвинения от обвинения". Судья отметил, что суд расценивает отказ прокуроров от участия в дебатах и их длительное отсутствие на суде как отказ от обвинения.

Верховный Суд во второй раз отказался менять место рассмотрения жалобы Генеральной прокуратуры Украины на закрытие дела в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса.

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