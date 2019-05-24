Суд отложил рассмотрение апелляции по делу Кернеса
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Полтавский апелляционный суд отложил рассмотрение апелляции по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников из-за его неявки на заседание. Об этом сообщил журналисту УНН адвокат Кернеса Александр Гунченко.
"Сегодня Полтавский апелляционный суд отложил рассмотрение апелляции по делу Кернеса. Потому что Геннадий Кернес находится на стационарном лечении в зарубежной больнице", - сказал Гунченко.
По его словам, сейчас дата следующего заседания открыта, ведь неизвестно, когда Кернес вернется из-за границы.
Напомним, 2 марта 2015 следователями ГПУ Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (пытки), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (угроза убийством) УК Украины и объявлено о завершении досудебного расследования.
10 августа Киевский районный суд Полтавы постановил закрыть уголовное производство по обвинению Кернеса и его охранников "в связи с отказом стороны обвинения от обвинения". Судья отметил, что суд расценивает отказ прокуроров от участия в дебатах и их длительного отсутствия на суде как отказ от обвинения.
Верховный Суд во второй раз отказался менять место рассмотрения жалобы Генеральной прокуратуры Украины на закрытие дела в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса.