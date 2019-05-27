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Суд визнав корупціонером міського голову Сум

Суд визнав корупціонером міського голову Сум

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Зарічний райсуд Сум визнав міського голову Олександра Лисенка винним у вчиненні правопорушень, пов’язаних з корупцією, але стягнення накладено не було. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу суду.

Так, 27 травня було завершено розгляд протоколів, складених стосовно Сумського міського голови, у справі про адміністративне правопорушення.

"За результатами розгляду чоловіка визнано винним у вчиненні адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, передбачених ч.ч.1, 2 ст.172-7 КУпАП, але провадження закрито у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення", - повідомили в суді.

Згідно з протоколами, громадянин Л. (міський голова Сум Олександр Лисенко - ред.), обіймаючи посаду Сумського міського голови, протягом 2017 року підписував відповідні розпорядження, яким передбачалася виплата йому премій як Сумському міському голові у розмірах від 65% до 270% розміру посадового окладу, надбавок та доплат у межах фонду преміювання та економії фонду оплати праці.

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У судовому засіданні міський голова своєї провини не визнав. Він пояснив, що дійсно підписував такі розпорядження та отримував визначені в них премії, але розмір премій був визначений відповідно до вимог законодавства, обговорювався на оперативних нарадах виконкому, а згаданими розпорядженнями преміювався не тільки він, а й інші працівники Сумської міської ради.

Крім того, в інший спосіб відсутня можливість отримання та виплати Сумському міському голові премії, а судовим рішенням, прийнятим раніше по аналогічній справі була встановлена законність його дій при цьому.

"Заслухавши учасників процесу, дослідивши надані сторонами докази, суд дійшов висновків, що факт скоєння Сумським міським головою правопорушень суд вважає доведеним, а його дії кваліфікує за ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП, оскільки він, всупереч вимогам Закону України "Про запобігання корупції", вчинив дії в умовах реального конфлікту інтересів та не повідомив у встановленому законом порядку про наявність у нього реального конфлікту інтересів", - пояснили в суді.

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При цьому, вирішуючи питання щодо строків притягнення до адмінвідповідальності, суд виходив з наступних міркувань.

Протоколи про адмінправопорушення від 30 січня 2019 року надійшли до суду 5 лютого 2019 року. У протоколах були відсутні будь-які підписи громадянина Л. про ознайомлення з їх змістом чи будь-які інші докази, що свідчили б про отримання ним наведених протоколів.

Розгляд справи судом було призначено на 26 лютого 2019 року. У цей день в судове засідання чоловік не з’явився, повідомивши про неможливість прибуття. Внаслідок цього суд за клопотанням прокурора зупинив строк розгляду справи.

Потім розгляд справи судом неодноразово відкладався внаслідок клопотань захисника та міського голови, а також з причини його хвороби.

Після явки Лисенка в судове засідання, строки розгляду справи відновлювалися. Проте на день розгляду справи закінчилися строки, передбачені ч. 3 ст. 38 КУпАП (3 місяці з дня виявлення), тому провадження в справі підлягає закриттю, пояснили у суді.

Постанова суду може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Нагадаємо, НАЗК виявило конфлікт інтересів у діях мера Сум Олександра Лисенка. Стосовно нього склали 14 адмінпротоколів.

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