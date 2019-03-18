Перший вирок у справах САП і НАБУ: засуджено чиновника, який виписав премію сам собі

“18 березня 2019 року в суді Київського районного суду міста Одеси за участі прокурорів САП оголошено вирок колишньому голові Захарівської районної державної адміністрації в Одеській області, який зловживаючи своїм службовим становищем, безпідставно виписав самому собі надбавки на загальну суму понад 65 тис. гривень”, - йдеться у повідомленні.

Як встановило слідство, обвинувачений підготував та самостійно підписав лист на ім’я голови Одеської обласної державної адміністрації Михаїла Саакашвілі для отримання погодження на встановлення йому надбавки за інтенсивність праці і виконання особливо важливої роботи.

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У САП зазначили, аби приховати свої злочинні намірі, чиновник усно звернувся до заступника голови Одеської ОДА з проханням поставити проміжну резолюцію в зазначеному листі. Водночас, лист не відмітили як вхідний документ та не направили на розгляд голові.

Тож обвинувачений усвідомлено підписав розпорядження, якими виписав собі надбавки в розмірі 695 % від посадового окладу.

“Суд підтримав принципову позицію прокурора САП та визнав колишнього голову Захарівської районної державної адміністрації в Одеській області винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, та засудив до 3 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 3 роки”, - додається у повідомленні відомства.

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Окрім того, суд задовольнив позов Захарівської РДА щодо стягнення з обвинуваченого 65 403,4 гривень на користь позивача.

Як повідомляв УНН, 3 лютого 2017 року Президент звільнив з посади голови Захарівської РДА Франчука Дмитра Івановича.

У САП наголосили, що це перший обвинувальний вирок у справах, які розслідують Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро.