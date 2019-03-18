Первый приговор по делам САП и НАБУ: осужден чиновник, который выписал премию сам себе

"18 марта 2019 года в суде Киевского районного суда города Одессы с участием прокуроров САП оглашен приговор бывшему главе Захаровской районной государственной администрации в Одесской области, который, злоупотребляя своим служебным положением, безосновательно выписал самому себе надбавки на общую сумму более 65 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Как установило следствие, обвиняемый подготовил и самостоятельно подписал письмо на имя главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили для получения согласования на установку ему надбавки за интенсивность труда и выполнение особо важной работы.

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В САП отметили, чтобы скрыть свои преступные намерения, чиновник устно обратился к заместителю главы Одесской ОГА с просьбой поставить промежуточную резолюцию в указанном письме. В то же время, письмо не отметили как входящий документ и не направляли на рассмотрение главе.

Поэтому обвиняемый осознанно подписал распоряжение, которым выписал себе надбавки в размере 695% от должностного оклада.

"Суд поддержал принципиальную позицию прокурора САП и признал бывшего главу Захаровской районной государственной администрации в Одесской области виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 УК Украины, и приговорил к 3 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 3 года", - добавляется в сообщении ведомства.

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Кроме того, суд удовлетворил иск Захаровской РГА о взыскании с обвиняемого 65 403,4 гривен в пользу истца.

Как сообщал УНН, 3 февраля 2017 года Президент уволил главу Захаровской РГА Франчука Дмитрия Ивановича.

В САП отметили, что это первый обвинительный приговор по делам, которые расследуют Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро.