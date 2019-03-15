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Розкрадання на закупівлях “АМПУ”: суд призначив справу до розгляду по суті

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Шевченківський районний суд міста Києва призначив до розгляду справу щодо незаконного заволодіння понад 247 млн грн службовцями "Адміністрації морських портів України". Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

Розкрадання на закупівлях “АМПУ”: суд призначив справу до розгляду по суті

У Шевченківському районному суді міста Києва 14 березня відбулося підготовче судове засідання у справі службовців державного підприємства "Адміністрація морських портів України", ТОВ "Техморгідрострой Миколаїв" та інших осіб, обвинувачених у незаконному заволодінні коштами держпідприємства на загальну суму понад 247 млн гривень.

За результатами засідання суд призначив вказане провадження до розгляду по суті.

Крім того, за даними САП, суд залишив без задоволення численні клопотання сторони захисту про зміну або скасування запобіжних заходів і арештів майна обвинувачених, а також скарги на дії та рішення детективів у провадженні.

Нагадаємо, розслідування справи ДП “АМПУ” детективи НАБУ розпочали у грудні 2015 року та завершили у вересні 2018 року. Наразі вона розглядається у Шевченківському районному суді міста Києва.

Зокрема, під час розслідування встановлено причетність до вчинення злочину 10 осіб, стосовно 8 осіб обвинувальний акт було скеровано до суду, одну особу оголошено у розшук, із однією особою укладено угоду про визнання винуватості, відшкодовано 734 тис. грн завданих ДП збитків та накладено арешт на судно.

Як повідомляв УНН, господарський суд міста Києва визнав договір між державним підприємством “Адміністрація морських портів України” та ТОВ “Техморгідрострой Миколаїв” на 290 млн грн недійсним

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