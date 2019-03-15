Хищение на закупках "АМПУ": суд назначил дело к рассмотрению по существу
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Шевченковский районный суд города Киева назначил к рассмотрению дело о незаконном завладении более 247 млн грн служащими "Администрации морских портов Украины". Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.
В Шевченковском районном суде города Киева 14 марта состоялось подготовительное судебное заседание по делу служащих государственного предприятия "Администрация морских портов Украины", ООО "Техморгидрострой Николаев" и других лиц, обвиняемых в незаконном завладении средствами госпредприятия на общую сумму более 247 млн гривен.
По результатам заседания суд назначил указанное производства к рассмотрению по существу.
Кроме того, по данным САП, суд оставил без удовлетворения многочисленные ходатайства стороны защиты об изменении или отмене мер и арестов имущества обвиняемых, а также жалобы на действия и решения детективов в производстве.
Напомним, расследование дела ГП "АМПУ" детективы НАБУ начали в декабре 2015 года и завершили в сентябре 2018 года. Сейчас оно рассматривается в Шевченковском районном суде города Киева.
В частности, в ходе расследования установлена причастность к совершению преступления 10 человек, в отношении 8 человек обвинительный акт был направлен в суд, один человек объявлен в розыск, с одним лицом заключено соглашение о признании виновности, возмещено 734 тыс. грн причиненных ГП убытков и наложен арест на судно.
Как сообщал УНН, суд города Киева признал договор между государственным предприятием "Администрация морских портов Украины" и ООО "Техморгидрострой Николаев" на 290 млн грн недействительным.