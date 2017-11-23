Суд решил не прекращать рассмотрение иска нардепов к Гройсману

В четверг 23 ноября в Окружном административном суде города Киева состоялось заседание по иску народных депутатов Андрея Деркача, Валерия Дубиля и Юрия Одарченко к Владимиру Гройсману о невнесении им на рассмотрение Верховной Рады Украины представление о назначении министра здравоохранения.

"Во время заседания истцы предоставили дополнительные объяснения на возражения ответчика. Также после выхода из совещательной комнаты суд провозгласил постановление об отказе в удовлетворении ходатайства ответчика об оставлении иска без рассмотрения", - говорится в сообщении.

Следующее судебное заседание состоится 29 ноября.

Как сообщал УНН, депутаты подали в суд за бездействие В.Гройсмана.

Истцы просят суд признать противоправной бездеятельность Премьер-министра о невнесении им на рассмотрение Верховной Рады Украины представления о назначении министра здравоохранения и просят обязать его немедленно внести на рассмотрение парламента представление о его назначении.