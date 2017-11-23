Суд вирішив не припиняти розгляд позову нардепів до Гройсмана
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Окружний адміністративний суд Києва відмовився залишати без розгляду позов групи народних депутататів щодо бездіяльності Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана. Про це повідомляє прес-служба суду, передає УНН.
У четвер 23 листопада в Окружному адміністративному суді міста Києва відбулося судове засідання за позовом народних депутатів Андрія Деркача, Валерія Дубіля та Юрія Одарченка до Володимира Гройсмана щодо невнесення ним на розгляд Верховної Ради України подання про призначення міністра охорони здоров’я.
"Під час засідання позивачі надали додаткові пояснення на заперечення відповідача. Також після виходу з нарадчої кімнати, суд проголосив ухвалу про відмову у задоволенні клопотання відповідача про залишення позову без розгляду", - сказано у повідомленні.
Наступне судове засідання відбудеться 29 листопада.
Як повідомляв УНН, депутати подали до суду за бездіяльність В.Гройсмана.
Позивачі просять суд визнати протиправною бездіяльність Прем'єр-міністра щодо невнесення ним на розгляд Верховної Ради України подання про призначення міністра охорони здоров’я та просять зобов’язати його негайно внести на розгляд парламенту подання про його призначення.