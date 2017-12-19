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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 82896 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 97081 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 99455 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 112334 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101983 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105277 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112221 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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10 марта, 00:20 • 117167 просмотра

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Суд отправил на повторное рассмотрение дело об аресте имущества Авакова-младшего

Суд отправил на повторное рассмотрение дело об аресте имущества Авакова-младшего

Киев  •  УНН

 • 10496 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Апелляционный суд Киева отменил постановление суда предыдущей инстанции об аресте имущества сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра и направил дело на новое судебное рассмотрение. Соответствующее постановление приняла сегодня коллегия судей, передает корреспондент УНН.

"Апелляционную жалобу адвоката Тарасова удовлетворить частично. Постановление следственного судьи Соломенского районного суда Киева от 1 ноября 2017 года, которым удовлетворено ходатайство детектива НАБУ, наложено арест на имущество, находящееся в собственности Авакова... отменить. Отправить материалы дела на повторное рассмотрение в суд первой инстанции", - говорится в постановлении.

Как сообщал УНН, Соломенский районный суд Киева наложил арест на имущество Александра Авакова и бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря в рамках "дела рюкзаков для МВД".

1 ноября Соломенский районный суд избрал для сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного средства контроля.

Также личное обязательство избрано двум другим фигурантам дела: бывшему заместителю главы МВД и третьему подозреваемому Владимиру Литвину.

14 ноября Апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения Авакову-младшему.

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