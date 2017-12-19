Суд отправил на повторное рассмотрение дело об аресте имущества Авакова-младшего
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Апелляционный суд Киева отменил постановление суда предыдущей инстанции об аресте имущества сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра и направил дело на новое судебное рассмотрение. Соответствующее постановление приняла сегодня коллегия судей, передает корреспондент УНН.
"Апелляционную жалобу адвоката Тарасова удовлетворить частично. Постановление следственного судьи Соломенского районного суда Киева от 1 ноября 2017 года, которым удовлетворено ходатайство детектива НАБУ, наложено арест на имущество, находящееся в собственности Авакова... отменить. Отправить материалы дела на повторное рассмотрение в суд первой инстанции", - говорится в постановлении.
Как сообщал УНН, Соломенский районный суд Киева наложил арест на имущество Александра Авакова и бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря в рамках "дела рюкзаков для МВД".
1 ноября Соломенский районный суд избрал для сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного средства контроля.
Также личное обязательство избрано двум другим фигурантам дела: бывшему заместителю главы МВД и третьему подозреваемому Владимиру Литвину.
14 ноября Апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения Авакову-младшему.