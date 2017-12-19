Суд відправив на повторний розгляд справу щодо арешту майна Авакова-молодшого

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Апеляційний суд Києва скасував ухвалу суду попередньої інстанції про арешт майна сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра та направив справу на новий судовий розгляд. Відповідну ухвалу ухвалила сьогодні колегія суддів, передає кореспондент УНН.

"Апеляційну скаргу адвоката Тарасова задовольнити частково. Постанову слідчого судді Солом'янського районного суду Києва від 1 листопада 2017 року, якою задоволено клопотання детектива НАБУ, накладено арешт на майно, що перебуває у власності Авакова ... скасувати. Відправити матеріали справи на повторний розгляд до суду першої інстанції", - сказано в ухвалі.

Як повідомляв УНН, Солом’янський районний суд Києва наклав арешт на майно Олександра Авакова та колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря у межах "справи рюкзаків для МВС".

1 листопада Солом’янський районний суд обрав для сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександра запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання з носінням електронного засобу контролю.

Також особисте зобов’язання обрано двом іншим фігурантам справи: колишньому заступнику голови МВС та третьому підозрюваному Володимиру Литвину.

14 листопада Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Авакову-молодшому.

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