Суд отказался переносить заседание по продлению ареста Савченко
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Шевченковский районный суд Киева отказался переносить на 17 июля заседание по рассмотрению ходатайства прокуратуры о продлении народного депутата Надежды Савченко меры пресечения в виде содержания под стражей, срок которого истекает сегодня, передает корреспондент УНН.
"Суд постановил: в удовлетворении ходатайства защитника Глобы об отложении судебного заседания по рассмотрению ходатайства о продлении срока содержания под стражей подозреваемого Савченко отказать. Постановление обжалованию не подлежит", - сказал следователь судья Владимир Бугель.
Как отмечается в решении суда, "суд считает безосновательным возбуждение перед апелляционным судом вопрос об изменении подсудности".
Стоит отметить, что после оглашения постановления судья объявил перерыв на неопределенное время из-за поступления сообщения о заминировании здания суда и попросил всех присутствующих покинуть помещение суда.
Сейчас все присутствующие вышли на улицу.
Напомним, сторона защиты вчера обратилась в Апелляционный суд Киева с заявлением об изменении подсудности дела из Шевченковского суда столицы в любой другой.
Отметим, Шевченковский суд уже 4 день пытается рассмотреть и принять решение по ходатайству прокуратуры о продлении Савченко срок содержания под стражей, поскольку действие предыдущего истекает сегодня.
15 мая 2018 года следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Савченко, подозреваемой по ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 и ч.1 ст.263.
Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины поддержала представление Генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.