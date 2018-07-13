Суд відмовився переносити засідання з продовження арешту Савченко
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Шевченківський районний суд Києва відмовився переносити на 17 липня засідання з розгляду клопотання прокуратури про продовження народному депутату Надії Савченко запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, термін якого збігає сьогодні, передає кореспондент УНН.
“Суд ухвалив: у задоволенні клопотання захисника Глоби про відкладення судового засідання з розгляду клопотання про продовження терміну тримання під вартою підозрюваної Савченко відмовити. Ухвала оскарженню не підлягає”, — сказав слідчий суддя Володимир Бугіль.
Як зазначається у рішенні суду, “суд вважає безпідставним порушення перед апеляційним судом питання про зміну підсудності”.
Варто зазначити, що після оголошення ухвали суддя оголосив перерву на невизначений час через надходження повідомлення про замінування будівлі суду і попросив всіх присутніх залишити приміщення суду.
Наразі всі присутні вийшли на вулицю.
Нагадаємо, сторона захисту вчора звернулася до Апеляційного суду Києва із заявою про зміну підсудності справи з Шевченківського суду столиці до будь-якого іншого.
Зазначимо, Шевченківський суд вже 4 день намагається розглянути і ухвалити рішення за клопотанням прокуратури про продовження Савченко термін тримання під вартою, оскільки дія попереднього спливає сьогодні.
15 травня 2018 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва задоволено клопотання про продовження строку тримання під вартою відносно Савченко, підозрюваної за ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 та ч.1 ст.263.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада України підтримала подання Генерального прокурора Юрія Луценка на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.