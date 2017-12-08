Суд отказал адвокатам нардепа Полякова в отводе судьи
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Соломенский районный суд Киева отказал стороне защиты народного депутата Максима Полякова в удовлетворении ходатайство об отводе судьи Александра Бобровникова. Об этом УНН сообщил адвокат Полякова Ярослав Белявский.
"Нам отказано в отводе Бобровникова и сейчас, ориентировочно в 16.00 часов, суд продолжит рассмотрение ходатайства прокуратуры на продление срока обязательств, возложенных на Полякова", - сказал Белявский.
Напомним, 7 декабря, сторона защиты народного депутата Максима Полякова заявила отвод следователю судьи Соломенского районного суда Киева Александру Бобровникову, который должен был сегодня рассмотреть ходатайство прокуратуры о продлении нардепу меры пресечения.
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Как сообщал УНН, 19 июня детективы НАБУ по процессуального руководства САП задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получения неправомерной выгоды, содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.
По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Украины. Сейчас, по данным САП, установлена вероятная причастность двух народных избранников - Максима Полякова и Борислава Розенблатта. Эта операция проводилась в сотрудничестве с ФБР США.