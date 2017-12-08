Суд відмовив адвокатам нардепа Полякова у відводі судді
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Солом'янський районний суд Києва відмовив стороні захисту народного депутата Максима Полякова в задоволенні клопотання про відвід судді Олександра Бобровникова. Про це УНН повідомив адвокат Полякова Ярослав Білявський.
"Нам відмовлено у відводі Бобровникова і зараз, орієнтовно о 16.00 годині, суд продовжить розгляд клопотання прокуратури на продовження терміну зобов'язань, покладених на Полякова," - сказав Білявський.
Нагадаємо, 7 грудня, сторона захисту народного депутата Максима Полякова заявила відвід слідчому судді Солом'янського районного суду Києва Олександру Бобровнику.
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Як повідомляв УНН, 19 червня детективи НАБУ за процесуального керівництва САП затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди, сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні.
За версією слідства, злочин вчинено за участю народних депутатів України. Наразі, за даними САП, встановлена ймовірна причетність двох народних обранців – Максима Полякова та Борислава Розенблата. Ця операція відбувалась за співпраці з ФБР США.