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Суд відмовив адвокатам нардепа Полякова у відводі судді

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Солом'янський районний суд Києва відмовив стороні захисту народного депутата Максима Полякова в задоволенні клопотання про відвід судді Олександра Бобровникова. Про це УНН повідомив адвокат Полякова Ярослав Білявський.

"Нам відмовлено у відводі Бобровникова і зараз, орієнтовно о 16.00 годині, суд продовжить розгляд клопотання прокуратури на продовження терміну зобов'язань, покладених на Полякова," - сказав Білявський.

Нагадаємо, 7 грудня, сторона захисту народного депутата Максима Полякова заявила відвід слідчому судді Солом'янського районного суду Києва Олександру Бобровнику.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: САП найближчим часом завершить розслідування справи Полякова і Розенблата

Як повідомляв УНН, 19 червня детективи НАБУ за процесуального керівництва САП затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди, сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні.

За версією слідства, злочин вчинено за участю народних депутатів України. Наразі, за даними САП, встановлена ймовірна причетність двох народних обранців – Максима Полякова та Борислава Розенблата. Ця операція відбувалась за співпраці з ФБР США.

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