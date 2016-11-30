Суд открыл производство относительно отмены решений НАПК по е-декларированию
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу об отмене решений НАПК по е-декларированию. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Окружного административного суда города Киева.
"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу согласно иску Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Истец просит признать недействительными протоколы заседания НАПК и отменить все его решения в виде нормативно-правовых актов, актов индивидуального, разъяснительного и иного характера, которые были приняты на заседаниях Агентства с 15 августа по 27 октября", - сказано в сообщении.
Судебное заседание по указанному иску состоится 21 декабря 2016 года.