Суд открыл производство относительно отмены решений НАПК по е-декларированию

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу согласно иску Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Истец просит признать недействительными протоколы заседания НАПК и отменить все его решения в виде нормативно-правовых актов, актов индивидуального, разъяснительного и иного характера, которые были приняты на заседаниях Агентства с 15 августа по 27 октября", - сказано в сообщении.

Судебное заседание по указанному иску состоится 21 декабря 2016 года.