Суд відкрив провадження щодо скасування рішень НАЗК по е-декларуванню

“Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом до Національного агентства з питань запобігання корупції. Позивач просить визнати недійсними протоколи засідання НАЗК та скасувати всі його рішення у вигляді нормативно-правових актів, актів індивідуального, роз’яснювального та іншого характеру, що були ухваленні на засіданнях Агентства з 15 серпня по 27 жовтня”, — сказано в повідомленні.

Судове засідання по вказаному позиву відбудеться 21 грудня 2016 року.