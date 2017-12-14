Суд отложил оглашение полного текста постановления Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева отложил оглашение полного текста постановления об избрании меры пресечения экс-губернатору Одесской области Михеила Саакашвили до следующей недели. Об этом УНН сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий.
"Судья технически не успела подготовить полный текст постановления. Сказала, что ее будо объявлено в начале следующей недели", - сказал адвокат.
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Напомним, 11 декабря Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста экс-главе Одесской ОГА Саакашвили.
Как сообщал УНН, Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции и увезли в ИВС.
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.