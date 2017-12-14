Суд відклав оголошення повного тексту ухвали Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва відклав оголошення повного тексту ухвали щодо обрання запобіжного заходу екс-губернатору Одеської області Міхеілу Саакашвілі до початку наступного тижня. Про це УНН повідомив його адвокат Руслан Чернолуцький.
“Суддя технічно не встигла підготувати повний текст ухвали. Сказала, що її будо оголошено на початку наступного тижня”, — сказав адвокат.
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Нагадаємо, 11 грудня Печерський районний суд Києва відмовив прокуратурі у застосуванні запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі.
Як повідомляв УНН, Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції і повезли в ІТТ.
Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.
У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України.