Суд отклонил апелляцию на меру пресечения Мангеру
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Киевский апелляционный суд оставил меру пресечения в виде залога подозреваемому в убийстве общественной активистки Гандзюк голове Херсонского облсовета Владиславу Мангеру без изменений. Об этом сообщил адвокат Мангера Александр Шадрин в комментарии корреспонденту УНН.
"Состоялось судебное заседание. Оставили решение суда первой инстанции как законное и обоснованное без изменений", - отметил адвокат.
По его словам, теперь у стороны защиты есть право обращаться в Европейский суд по правам человека по поводу нарушения права на свободу Мангера.
Также он сообщил, что завтра, 5 марта, состоится судебное разбирательство относительно отстранения от должности председателя Херсонской ОГА.
Напомним, 15 февраля голове Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, подозреваемому в организации убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
19 февраля ГПУ обжаловала меру пресечения губернатору Херсонской области.
А уже 4 марта суд отказался продлить меру пресечения Мангеру.
Как сообщал УНН ранее, 4 ноября стало известно о смерти Екатерины Гандзюк после 3-х месяцев лечения.
31 июля Гандзюк в Херсоне облили серной кислотой у подъезда собственного дома, в результате чего ожогами было поражено 30% тела активистки.