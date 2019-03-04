Суд відхилив апеляцію на запобіжний захід Мангеру
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Київський апеляційний суд залишив запобіжний захід у вигляді застави підозрюваному в убивстві громадської активістки Гандзюк голові Херсонської облради Владиславу Мангеру без змін. Про це повідомив адвокат Мангера Олександр Шадрін в коментарі кореспонденту УНН.
"Відбулось судове засідання. Залишили рішення суду першої інстанції як законне і обґрунтоване без змін", - зазначив адвокат.
За його словами, тепер у сторони захисту є право звертатись до Європейського суду з прав людини з приводу порушення права на свободу Мангера.
Також він повідомив, що завтра, 5 березня, відбудеться судовий розгляд щодо відсторонення від посади голови Херсонської ОДА.
Нагадаємо, 15 лютого голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, підозрюваного в організації вбивства активістки і радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.
19 лютого ГПУ оскаржила запобіжний захід губернатору Херсонської області.
А уже 4 березня суд відмовився продовжити запобіжний захід Мангеру.
Як повідомляв УНН раніше, 4 листопада стало відомо про смерть Катерини Гандзюк після 3-х місяців лікування.
31 липня Гандзюк у Херсоні облили сірчаною кислотою біля під’їзду власного будинку, внаслідок чого опіками було уражено 30% тіла активістки.